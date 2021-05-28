Жизни и здоровью Романа Протасевича ничего не угрожает.

Об этом РБК сообщила адвокат Инесса Оленская, которая смогла встретиться со своим подзащитным спустя четыре дня после задержания бывшего главреда Telegram-канала Nexta. Протасевич был задержан в Минске после принудительной посадки рейса Ryanair, которым он летел. В Белоруссии против журналиста возбуждено уголовное об организации массовых беспорядков, власти включили его в список террористов, Telegram-канала Nexta признан в Белоруссии экстремистским. Nexta освещал протестные акции в Белоруссии летом и осенью прошлого года.