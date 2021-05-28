ICAO решила начать расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

Как сообщает Минтранс Ирландии, промежуточные итоги разбирательства будут представлены через месяц, к 25 июня. Ранее Международная организация гражданской авиации назвала инцидент в Минске нарушением Чикагской конвенции — главного документа, регулирующего международные перелеты.