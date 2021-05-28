Россия вскоре может принять решение о приеме европейских авиарейсов по альтернативным маршрутам.

Об этом РБК сообщил источник, близкий к Минтрансу. По его словам, задержка связана с проработкой обновленных маршрутов для авиалайнеров из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии. Ранее несколько европейских компаний не смогли выполнить рейсы в Москву из-за отсутствия разрешения российской стороны на прибытие в обход Белоруссии.