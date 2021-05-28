Европейское агентство по лекарственным средствам определит, возможно ли использовать вакцину Pfizer с 12 лет

Для этого регулятор соберется на свое внеочередное заседание.

Пока вакцину американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой BioNTech в 27 странах Евросоюза можно применять, начиная с 16 лет. Однако производители уверяют, что провели исследования на более чем 2 тысячах подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которые показали, что эффективность вакцины в этой группе составляет 100%. Кроме того, согласно докладу, все они хорошо перенесли прививку.

Если европейский регулятор одобрит применение вакцины для подростков, то это станет третьим таким случаем. Аналогичное разрешение ранее уже выдали регуляторы в США и Канаде, также с аналогичным запросом компания Pfizer обратилась в Великобританию. На этом фоне производитель ранее объявлял о начале тестирования своей вакцины на детях в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. Результаты исследования компания намерена представить во второй половине этого года. В этой возрастной категории испытания своей вакцины проводит и американская Moderna.

Вопрос необходимости вакцинации детей от коронавируса в медицинской среде поднимается практически с самого начала пандемии. Многие эксперты, в том числе и российские, отмечают, что дети, как правило, реже заражаются и легче переносят COVID-19, но в то же время они активно могут его распространять.