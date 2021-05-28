Российский фонд прямых инвестиций и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 млн доз вакцины «Спутник V»

Этого хватит для вакцинации 110 миллионов человек, сообщает РФПИ. Соглашение позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру, отмечают в российской организации. Поставки для UNICEF станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации.

РФПИ также проведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации о возможности включения «Спутника V» в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. Это глобальная инициатива по взаимодействию с производителями вакцин, цель которой — предоставить всем странам, независимо от уровня доходов, равноправный доступ к препаратам от коронавируса.