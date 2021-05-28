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00:04, 28 мая 2021

Кремль ожидает, ситуация с задержанной в Минске россиянкой будет обсуждаться на встрече президентов РФ и Белоруссии

Москва «де-юре может поднять вопрос» о передаче Софьи Сапеги, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В любом случае, — по его словам, — российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки».
Главный эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич не ждет от предстоящей встречи громких заявлений.

По словам Карбалевича, идет какой-то жесткий торг по очень важным вопросам, но пока обе стороны не хотят выносить их в публичное пространство.

Девушка основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича была задержана вместе с ним 23 мая после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске. Через два дня ее арестовали на два месяца. Завтра белорусский суд рассмотрит ее жалобу на арест.

В четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Минск рассчитывает на поддержку Москвы в условиях усиления давления со стороны Запада. Он также призвал Россию восстановить полноценное воздушное сообщение между странами и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления. В частности, Головченко назвал аэропорты Сочи и Краснодара. Это, по его словам, позволит частично компенсировать западную блокаду.



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