К задержанному Роману Протасевичу впервые с момента задержания в Минске допустили защиту

Об этом сообщила адвокат Инесса Оленская. По ее словам, они общались столько, сколько было необходимо. Его жизни и здоровью ничего не угрожало и не угрожает, на самочувствие он не жалуется, у него «все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего». При этом Оленская отказалась сообщить, в каком статусе находится ее подзащитный, сославшись на подписку о неразглашении.

Протасевича задержали в минском аэропорту 23 мая после принудительной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Сейчас он находится в минском СИЗО №1.

Мать журналиста Наталья Протасевич призвала мировое сообщество обратить внимание на ситуацию с ее сыном.

По словам Натальи Протасевич, опубликованное на днях белорусскими властями видео показывает, что Романа жестоко били и душили.

Вместе с Протасевичем была задержана и арестована на два месяца его девушка, гражданка России Софья Сапега. С ней адвокатам до сих пор не удается встретиться. Сегодня суд Минска рассмотрит жалобу на ее задержание.