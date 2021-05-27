Украина будет вновь требовать экстрадиции бывшего президента страны Виктора Януковича из России

Требование было выдвинуто, несмотря на полученный ранее отказ. Об этом заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова в интервью телеканалу «Украина 24». По ее словам, против Януковича открыто шесть базовых уголовных дел. Их расследование ускорится благодаря принятому недавно закону, который позволяет заочно проводить следственные действия и выносить решение о мере пресечения. Генпрокурор сообщила, что Интерпол неохотно принимает заявки в отношении лиц, которых обвиняют в госизмене, считая их политизированными.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После событий Евромайдана он покинул страну и уехал в Россию. В 2019 году суд Киева вынес в отношении него обвинительный приговор по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы. Он сам называет судебный процесс «политическим заказом».