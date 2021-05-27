Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Титов опроверг сообщения о своей досрочной отставке

Он напомнил известную цитату Марка Твена о том, что слухи о его смерти сильно преувеличены. По словам бизнес-омбудсмена, которые цитирует ТАСС со ссылкой на его пресс-службу, его полномочия истекают в июне будущего года. До этого момента он намерен остаться на посту. Титов отметил, что назначение уполномоченного прописано в законе, а решение принимает президент на основании рекомендаций делового сообщества, «интриги в этом и правда никакой нет», добавил он.

Титов был назначен бизнес-омбудсменом в 2012 году указом Владимира Путина. В 2017-м его полномочия были продлены. Сегодня газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на источники, что он может покинуть пост этим летом, чтобы сосредоточиться на избирательной кампании в Госдуму возглавляемой им «Партии роста». Среди наиболее вероятных кандидатур на освободившуюся должность, собеседники «Ведомостей» называли миллиардера Олега Дерипаску.