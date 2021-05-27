Российский МИД подтвердил получение сообщения от Вашингтона об окончательном выходе из Договора по открытому небу

О том, что США не намерены возвращаться в соглашение уведомила сегодня замглавы МИД России Сергея Рябкова заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Об этом ранее сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источник. По его данным, администрация президента Джозефа Байдена, изучив решение его предшественника Дональда Трампа, пришла к выводу, что не стоит его отменять.

Договор по открытому небу был заключен в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из договора в ноябре прошлого года, в начале нынешнего внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.