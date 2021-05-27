Основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Путило попросил у властей Польши усилить его охрану

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Варшаве, передаёт ТАСС. По его словам, ему и его коллегам начали поступать угрозы после задержания в Белоруссии бывшего главного редактора и сооснователя канала Романа Протасевича. Оппозиционер также призвал Евросоюз усилить давление на Александра Лукашенко.

В Белоруссии против Степана Путило возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. Суд в Минске признал Telegram-канал NEXTA экстремистским, а его администраторов — террористами. Белорусские власти несколько раз требовали от Польши их экстрадиции.