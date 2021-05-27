Главред Wonderzine в статье хотела подчеркнуть, что Манижу могли отправить на «Евровидение» в пропагандистских целях

Главный редактор Wonderzine Юлия Таратута хотела подчеркнуть в своей статье, из-за которой певица Манижа намеревается подать иск о защите чести и достоинства, что певицу могли отправить на «Евровидение» в пропагандистских целях. Об этом журналист сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я писала не расследование о предполагаемых связях семьи певицы Манижи с администрацией президента — такой задачи у меня не было. Я описывала свои ощущения, я чувствовала, что в ее выступлении, на мой политический взгляд, подвох, в том, что происходит с выступлением Манижи на международном конкурсе. Что ее отправляют с визой, с согласованием Кремля, буквально катапультируя ее с «Первого канала», с визой на все интервью от «Первого канала» отправляют ее на международный конкурс. И все люди ей аплодируют: «Смотрите, какой прорыв». Я привела набор убедительных примеров, что такое происходит в нашей стране не впервые, что пропаганда иногда использует довольно изящные способы войны за свои интересы. Так случалось, когда она использовала чувствительные для Европы темы вроде, в данном случае, феминизма. Это очень странно, что певица с номером с феминистским уклоном представляла Россию в ее нынешнем состоянии, потому что нынешняя Россия далека от феминизма как не знаю от чего», — сказала она.

Журналистка отметила, что не считает ссылку в своей статье на информацию о возможных связях певицы Манижи с Кремлем основанием для обвинений в клевете.

Ранее стало известно, что певица Манижа собирается подать иск о защите чести и достоинства к главному редактору издания Wonderzine. Поводом для обращения в суд стала колонка Юлии Таратуты под названием «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует». В статье со ссылкой на Telegram-каналы говорилось о том, что поездку певицы на песенный конкурс лоббировали зам.главы администрации президента Сергей Кириенко, а также бизнесмен и друг Владимира Путина Юрий Ковальчук. Манижа в ответ написала в своем Instagram, что журнал не побрезговал желтизной, и заявила, что у нее есть доказательства, опровергающие информацию о поддержке Кремля.