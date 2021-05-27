Компания Domestos запустила в России конкурс на худший школьный туалет.

Компания Domestos, которая специализируется на производстве чистящих средств, запустила в России конкурс на худший школьный туалет.

Все желающие могут отправлять фотографии санузлов на специальный сайт. На уже опубликованных фотографиях видно, что санузлы в школах разных регионов находятся в шокирующе безобразном состоянии. Пользователи жалуются, что ремонт в школьных уборных не делали годами, там нет перегородок, отваливается плитка и осыпается штукатурка. На данный момент в конкурсе зарегистрировалось более 140 участников. Победителю, за который проголосуют большинство участников, обещают сделать ремонт.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко не видит ничего предосудительного в конкурсе на худший школьный туалет. Об этом депутат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я здесь нем вижу никакого нарушения ни этики, ни морали, если они действительно проводят конкурс, а не отмывают деньги, то это на пользу сработает, конечно же. Пусть проводят, не надо в этом искать политику», — сказал он.

По мнению Г.Онищенко, для учащихся не имеет значения, участвовал ли школьный туалет в конкурсе или нет.