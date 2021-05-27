АР: Соединенные Штаты уведомили Россию о том, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских официальных лиц. Они отметили, что администрация президента Джо Байдена в преддверии предстоящего саммита с Владимиром Путиным изучила ситуацию и пришла к выводу, что нет смысла возвращаться в соглашение. По данным агентства, российской стороне об этом решении сегодня сообщила первый замгоссекретаря США Венди Шерман.

В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили эту информацию. Договор был подписан в 92-ом году представителями 23 государств организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Россия его ратифицировала в 2001 году. Согласно документу, участники могут совершать облеты над территориями друг друга с целью контроля военной деятельности. Год назад о выходе из соглашения объявил тогдашний президент США Дональд Трамп. В мае этого года российская Госдума единогласно проголосовала за денонсацию договора.