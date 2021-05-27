РБК: Россия в ближайшее время начнет согласовывать рейсы из Европы в Москву в обход Белоруссии

Это пишет сайт РБК со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.

По словам источника, задержка связана с тем, что потребовалась проработка обновленных маршрутов для авиалайнеров. Другой источник РБК, близкий к неназванной крупной авиакомпании, говорит о том, что данный вопрос прямо сейчас обсуждается на совещании в Росавиации. Официально и там, и в Минтрансе от комментариев пока отказываются.

К сегодняшнему дню известно о двух рейсах, которые авиакомпании не смогли выполнить по новой трассе. Это Вена-Москва Austrian Airlines и Париж-Москва AirFrance. Во втором случае самолет не смог вылететь уже дважды – сначала вчера, а затем — после переноса на сутки — и сегодня. Также отменен этот рейс и на завтра. Вчера об отмене стало известно, уже когда пассажиры сидели в салоне. Причем пилоты по громкой связи прямо говорили им, что разрешения на вылет до сих пор нет, потому что Россия не дает разрешение на заход в свое воздушное пространство по измененному маршруту.

Европейские перевозчики начали облетать Белоруссию после того, как 23 мая там при помощи истребителя перехватили и заставили сесть в Минске самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс.

После этого с самолета сняли оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича с его девушкой. Лидеры стран Евросоюза обвинили Минск в воздушном пиратстве – накануне посла Белоруссии вызывали в МИД в том числе в Вене.