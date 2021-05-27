Московский суд оставил в силе штраф Удальцову в связи с обвинением в участии в одиночных пикетах весной 2020 года

Московский суд оставил в силе штраф координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову в связи с обвинением в участии в одиночных пикетах весной 2020 года. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня в Московском городском суде состоялось рассмотрение моей апелляции на абсолютно незаконное решение о штрафе в 20 тысяч рублей. Этот штраф был наложен на меня за те действия, которые я не совершал: 14 марта 2020 были пикеты на Лубянке в защиту политзаключенных, я ни сном, ни духом в этих пикетах не участвовал. Я был неподалеку, общался с журналистами, это никак не связано с массовой акцией. Без меня судили, меня даже не уведомили, <...> конечно, беспредел на глазах растет, сейчас уже не стесняются ничего. Судья сегодня проигнорировал и видеозапись, где видно, что я ничего не совершаю, и показания свидетелей, оставил без изменений эти 20 тысяч. С учетом моего надзора, это все сводится к тому, что почти создана база для уголовного преследования. Надзор превратится в уголовное преследование — там осталось им один шаг сделать», — сказал он.

С.Удальцов отметил, что его преследование приурочено к подготовке к выборам в Госдуму.

«Все это делается для того, чтобы к выборам меня или упрятать за решетку или поставить условия, когда невозможно выйти из дома. Я, кончено, буду подавать кассацию», — заключил он.