Польский суд не стал арестовывать одного из диспетчеров, дежуривших в день крушения правительственного самолета

Польский суд не стал назначать временный арест одному из трех российских диспетчеров, дежуривших в день крушения правительственного самолета под Смоленском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Суд пришел к выводу, что недостаточно доказательств возможного умысла в действиях Павла Плюснина. Кроме того, ознакомление с материалами дела не позволяют сделать вывод о том, что он каким-либо образом препятствовал или намерен препятствовать в ходе этого разбирательства в будущем. Ранее на временном аресте подозреваемого настаивала Генпрокуратура республики. Заседание по делам двух других авиадиспетчеров перенесены на неопределенный срок. Суд назвал причиной такого решения невыполнение российской стороной польского запроса о правовой помощи. Все заседания проводятся заочно, без участия фигурантов и за закрытыми дверями. Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение под Смоленском в апреле 2010 года. Погибли 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского.

Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа. Польские эксперты также обвиняли в случившемся диспетчеров.