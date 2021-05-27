Адвокат арестованной в Минске россиянки Софьи Сапеги снова не смог с ней пообщаться

Александра Филановича не пустили в СИЗО, объяснив это нехваткой кабинетов для свиданий. Он сообщил, что завтра суд Минска рассмотрит жалобу на задержание его подзащитной.

По его словам, он подал заявление об ознакомлении с материалами дела, но ему ответили, что сделать он это сможет только в день заседания. Софью Сапегу задержали 23 мая в аэропорту Минска вместе с основателем телеграм-канала «Нехта» Романом Протасевичем. По данным «Новой газеты», ее подозревают в организации массовых беспорядков. «Русская служба Би-би-си» сегодня сообщила, что Сапега также фигурирует в качестве подозреваемой в уголовном деле о разжигании социальной вражды. По этой статье ей грозит до 12 лет лишения свободы.

