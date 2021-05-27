Адвокат сооснователя оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича встретилась со своим подзащитным

Адвокат задержанного в Минске сооснователя оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича встретилась со своим подзащитным. Инесса Оленская рассказала агентству РИА Новости, что он жив и здоров, на самочувствие не жаловался. Она отказалась пояснять процессуальный статус своего клиента и дальнейших действиях защиты, сославшись на подписку о неразглашении.

Тем временем, мать журналиста Наталья Протасевич обратилась к мировому сообществу с просьбой обратить внимание на ситуацию с ее сыном.

По словам Натальи Протасевич, опубликованное на днях белорусскими властями видео показывает, что Романа жестоко били и душили.