Сборная Швейцарии разгромила словаков со счетом 8:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге

Команда Словакии потерпела первое поражение на турнире, обыграв в предыдущем матче россиян. После четырех игр все три команды набрали по 9 очков. В следующем матче швейцарцы сыграют с россиянами 29 мая, в тот же день словаки проведут матч против команды Дании.
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