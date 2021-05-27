Сборная Швейцарии разгромила словаков со счетом 8:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге

Команда Словакии потерпела первое поражение на турнире, обыграв в предыдущем матче россиян. После четырех игр все три команды набрали по 9 очков. В следующем матче швейцарцы сыграют с россиянами 29 мая, в тот же день словаки проведут матч против команды Дании.