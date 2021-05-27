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20:31, 27 мая 2021

Доходы главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, за прошлый год, выросли почти в два раза, превысив 83 миллиона рублей

Это следует из его декларации, опубликованной на сайте госкорпорации. В самом «Роскосмосе» это объяснили двумя премиями, одна из которых была выписана еще в 2019 году. За что именно наблюдательный совет решил премировать Рогозина – не уточняется.


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