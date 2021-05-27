В Росавиации обсуждают вопрос о разрешении европейским авиакомпаниям летать по измененному маршруту в обход Белоруссии

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в крупном российском перевозчике. Собеседник, близкий к Минтрансу, сказал, что в ближайшее время российская сторона даст разрешение на прилет рейсов по альтернативному коридору. Задержка связана с тем, что потребовалась их проработка. Представители Минтранса и Росавиации от комментариев отказались.