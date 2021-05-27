«Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Такое решение принял совет организации из-за угрозы преследования

Все её отделения в регионах будут ликвидированы, а все члены — исключены.

Об этом сообщил «Эху» теперь уже бывший исполнительный директор «Открытки» Андрей Пивоваров. По его словам, это связано с поправками в закон о нежелательных организациях, которые рассматривает Госдума. Он отметил, что каждый из бывших сотрудников продолжит поддерживать независимых политиков, заниматься просвещением и оказывать правовую поддержку жертвам властного произвола — в меру своих возможностей. Пивоваров заверил, что от своих убеждений они не отказываются. Он также отметил, что новую структуру вместо «Открытой России» создавать не планируется.