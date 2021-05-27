Кремль ожидает, что ситуацию с самолетом Ryanair и задержанной россиянкой обсудят завтра на встрече Путина и Лукашенко

Кремль ожидает, что ситуация с самолетом Ryanair и задержанной в Минске россиянкой будет обсуждаться на завтрашней встрече президентов России и Белоруссии. Москва «де-юре может поднять вопрос» о передаче Софьи Сапеги, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В любом случае, — по его словам, — российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки».

Главный эксперт аналитического центра стратегии Валерий Карбалевич не ждет от предстоящей встречи громких заявлений.

По словам Карбалевича, идет какой-то жесткий торг по очень важным вопросам, но пока обе стороны не хотят выносить их в публичное пространство.

Девушка основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича была задержана вместе с ним 23 мая после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске. Через два дня ее арестовали на два месяца. Завтра белорусский суд рассмотрит ее жалобу на арест.