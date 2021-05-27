Австрия потребовала от России разъяснений отказа согласовать рейсы в Москву в обход воздушного пространства Белоруссии

Австрия потребовала от России разъяснений в связи с отказом согласовать запланированные на сегодня рейсы в Москву в обход воздушного пространства Белоруссии. МИД страны призвал больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой, отметив, что это как в австрийских, так и в российских интересах. В австрийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что уже выразили эту позицию российскому послу. Австрийский посол в Москве также донес ее до российской стороны. Ранее стало известно, что российские авиавласти не согласовали полет рейсов австрийских и французских авиалиний по новому коридору после того, как ряд западных стран отказались летать через территорию Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.

Только что стало известно, что завтрашний рейс Air France из Парижа в Москву также аннулирована из-за отсутствия разрешения от России. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя компании.