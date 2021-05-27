Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. По его словам, это необходимо, чтобы оба государства были уверены в том, что одна из сторон не приближается к границе.

В свою очередь замглавы МИДа России Андрей Руденко призвал Баку и Ереван решать спорные вопросы границ мирным путем, отметив, что Москва готова содействовать процессу переговоров.