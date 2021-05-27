Видеообращение обвиняемого в госизмене ученого В.Митько сняли с показа на Международном арктическом саммите

Видеообращение обвиняемого в госизмене ученого Валерия Митько сняли с показа на Международном арктическом саммите в Петербурге. Об этом сообщает правозащитное объединение «Команда 29», представляющая его интересы. Президент Арктической академии наук записал обращение к коллегам, которое должны были показать 29 мая, однако, его речь убрали из программы, объяснив это ее политическим содержанием. В своем обращении Митько назвал обвинение в госизмене абсурдными и выразил недоумение по поводу того, в чем эта измена заключается.

Митько добавил, что на протяжении 50 лет активно работал на благо безопасности России и развития науки. Напомним, обвинение 78-летнему ученому были предъявлены прошлым летом. По версии следствия, он передал материалы, содержащие гостайну, спецслужбам Китая. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.