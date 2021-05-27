Евросоюз изучает все возможные варианты санкций против Белоруссии, включая запрет выпуска гособлигаций в евро и транзит российского газа. Об этом сообщил глава МИДа Германии Хайко Маас по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС. По его словам, в черный список могут попасть не только отдельные лица, ответственные за инцидент с самолетом, но и компании.

Речь идет о предприятиях, которые оказывают влияние на экономическую ситуацию в стране, в частности, в сфере производства калия и фосфата. Маас назвал действия президента Белоруссии террористическими и неприемлемыми, поэтому, по его словам, Евросоюз готов пойти на такие меры.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Запад принять жесткие меры в отношении режима Александра Лукашенко. Ранее Тихановская уже анонсировала новую активную фазу давления на Лукашенко в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом находившегося на борту одного из основателей оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича.