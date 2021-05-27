Мировой суд в Таганском районе Москвы за день выписал трем западным IT-гигантам штрафов сразу на 24 млн рублей

Больше всех штрафов собрала социальная сеть Twitter – в общей сложности на 19 млн рублей. Роскомнадзор выписал ей 6 протоколов, которые суд признал нарушением статьи КоАП, которая и требует удалять данные по запросу регулятора. Максимальное наказание по ней – 8 млн рублей за протокол. Твиттеру выписали от 1,5 до 5 млн по каждому эпизоду. В случае повторных нарушений штраф можно будет увеличить до пятой части годовой выручки.

Еще на полтора миллиона рублей оштрафовали соцсеть TikTok. И 3,5 млн постановили взыскать с поисковика Google – к нему претензии Роскомнадзора состоят в том, что он не хочет убирать из результатов поисковой выдачи ссылки на заблокированные в стране сайты.

Среди запрещенной информации, как неизменно настаивает Роскомнадзор, — детская порнография, пропаганда наркотиков и суицид, однако даже сами власти признают, что через запятую со всем этим требуют зачищать и информацию о несогласованных акциях протеста. Регулярные штрафы за неудаление информации начались после январских акций в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

Накануне в Роскомнадзоре объявили, что пока не планируют замедлять доступ к вышеперечисленным ресурсам, так как штрафов, по их мнению, «пока достаточно».