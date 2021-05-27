Мосгорсуд отклонил жалобу на экстрадицию гражданина Белоруссии Андрея Казимирова

Решение прокуратуры признано законным. На родине антифашиста обвиняют в массовых беспорядках на акции протеста. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
2021-05-27T18:31:44+03:00
2021-05-27T18:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 27 мая 2021
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