Пассажиров Air France, чей рейс отменили из-за ограничения полетов над Белоруссией, пересадили на самолеты «Аэрофлота»

Часть пассажиров рейса Air France из Парижа в Москву, которые ранее отменили из-за ограничения полетов над воздушным пространством Белоруссии, пересадили на самолеты «Аэрофлота». Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании Михаил Дёмин. Он назвал это обычной практикой.

Ранее сегодня об отмене рейса в Москву заявила австрийская авиакомпания. Делегация Молдавии не сможет приехать на совет глав правительства СНГ в Минск из-за ограничения на полеты.

