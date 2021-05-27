Ученые: Тающие ледники Гренландии приводят к значительному повышению концентрации ртути в морской и речной водах

Тающие ледники Гренландии, как выяснили западные ученые, в условиях глобального потепления приводят к значительному повышению концентрации ртути в морской и речной водах острова.

Немецкая Зюддойче цайтунг, ссылаясь на публикацию соответствующего исследования в профильном журнале Nature Geosciences, рассказывает, что концентрация ртути в талой воде Гренландского ледникового щита сравнима с показателями в реках, протекающих рядом с крупными промышленными центрами Китая и примерно в сто раз выше, чем в арктических реках. Ученые, продолжает издание, пока не могут сказать с уверенностью откуда взялось такое количество тяжелого металла, хотя человеческий фактор они считают маловероятным. Наиболее правдоподобная версия появления ртути в Гренландском море и впадающих в него реках связывается учеными с вымыванием ее с поверхности камней и скал по мере того, как ледники тают. Также, пишет немецкая газета, свою роль, возможно, играет и геотермальная активность под ледяным щитом (перевод сайта Инопресса). — Еще более важной проблемой, продолжает Зюддойче цайтунг, является то, куда направится содержащая ртуть вода, учитывая что акватория острова чрезвычайно богата рыбой и морскими животными. Риску подвержены не столько импортирующие палтуса и треску европейцы, считают авторы исследования, а в первую очередь, местные коренные народы, которые питаются исключительно морепродуктами, в том числе мясом тюленей, накапливающих тяжелый металл в организме в гораздо большем количестве.

Специализированный журнал Scientific american также придерживается версии, что в отличие от загрязненных промышленными отходами рек в разных частях света, гренландская ртуть имеет естественное происхождение: если бы речь шла о загрязнении окружающей среды в связи с деятельностью человека, металлом была бы поражена и поверхность ледника, а она, как показали предыдущие пробы, является практически чистой. Один из ведущих авторов исследования, научный сотрудник Государственного университета штата Флорида сказал корреспонденту издания, что в условиях, когда у ученых еще много сомнений и нерешенных вопросов, необходимо продолжать многолетний мониторинг состояния и уровня загрязненности воды по всей территории Гренландии.

Исследования воды в реках и фьордах Гренландии на предмет наличия в них тяжелых металлов ведутся с 2012 года.