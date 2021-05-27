СК: Александр Бастрыкин не возлагал вину за стрельбу в казанской школе на родителей учеников

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин не возлагал вину за стрельбу в казанской школе на родителей учеников. В СК заявляют, что СМИ неверно истолковали слова главы ведомства о том, что родители должны были дать деньги на охрану, но отказывались.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая с отчетом о причинах массовой стрельбы в казанской гимназии номер 175, попенял родителям учеников на то, что они не сдавали деньги на охрану. Это вызвало бурную реакцию общественности.

Отсутствие охраны как таковой из-за недофинансирования было лишь одной из претензий – тем более что в гимназии все-таки была вахтер, которая успела нажать на тревожную кнопку. Заодно глава СК раскритиковал Минпросвещения и Минобрнауки за проваленную, по его мнению, воспитательную работу с молодежью. И признал, что половина поручений федеральных властей по итогам прошлой аналогичной стрельбы в Керчи три года назад не выполнена до сих пор.

В совете матерей Бастрыкину ответили, что перекладывать вину за случившееся на родителей недопустимо. По мнению главы совета Татьяны Буцкой, как минимум не меньшие, чем отсутствие охраны, вопросы вызывает то, как такой подросток смог легально купить винтовку. А детский омбудсмен Татарстана напомнила, что никакие обязательные сборы с родителей школы не имеют права устанавливать по закону.

Вскоре после появления такой реакции пресс-служба СК начала уверять, что слова их руководителя вырвали из контекста и неверно интерпретировали.

В массовой стрельбе в Казани погибли 7 школьников и два взрослых, свыше 20 пострадали. Нападавший – 19-летний бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев – арестован, ему предстоит психиатрическая экспертиза. Если его признают вменяемым, ему грозит срок вплоть до пожизненного.

Писатель Виктор Шендерович сказал в эфире «Эха», что Александр Бастрыкин мог бы открыть дело о незаконных поборах, если бы родители казанских школьников начали собирать деньги на охрану.