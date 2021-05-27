Страны G7 потребовали от властей Белоруссии немедленно освободить Протасевича и других политзаключенных

Главы внешнеполитических ведомств стран Большой семерки потребовали от властей Белоруссии немедленно освободить журналиста Романа Протасевича и других политзаключенных. В их совместном заявлении говорится, что действия по привлечению белорусских властей к ответственности будут активизированы, в том числе, посредством дальнейших санкций. Также представители ведущих стран мира призвали Международную организацию гражданской авиации отреагировать на инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Напомню, он совершил вынужденную посадку в Минске после того, как белорусские диспетчеры проинформировали о бомбе на борту. Никакой взрывчатки не нашли. Лидеры стран ЕС уже рекомендовали европейским компаниям избегать воздушного пространства Белоруссии, что многие из них и делают.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что действия Запада в отношении Белоруссии не оправданы.

Напомним после посадки в Минске вместе с Романом Протасевичем была задержана его спутница, россиянка Софья Сапега. Сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха» сказала, что посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями студентки.

Судебное заседание по жалобе на задержание россиянки назначено на завтра.

В Кремле не исключают, что будет поднят вопрос о передаче российским правоохранительным органам Софьи Сапеги.

Завтра должна состояться встреча президентов России и Белоруссии.