Сотрудники петербургских колледжей пожаловались на то, что их принуждают участвовать в праймериз «Единой России»

Образовательным учреждениям пригрозили сократить финансирование в случае низкой явки.

Работников всех петербургских колледжей заставляют проголосовать на внутрипартийных выборах «Единой России», рассказал «Эху» на условиях анонимности педагог одного из колледжей.

«Все колледжи в это вовлечены, это большая система. По мере приближения к праймериз эти просьбы стали настойчивее. Стали говорить, что регистрироваться надо, иначе будут проблемы у директора, будут проблемы у колледжа. Когда праймериз начались, сейчас уже принуждают ко второму этапу, к голосованию», – сказал педагог.

Собеседник «Эха» также добавил, что сотрудников колледжей могут лишить премий в том случае, если проголосовавших на праймериз будет недостаточно. В распоряжении нашей радиостанции также оказался документ, в котором руководители образовательных учреждений отмечают, сколько работников уже приняло участие в голосовании. Сейчас в нём числится почти четыре тысячи человек. По словам сотрудника одного из колледжей, за тем, насколько активно коллектив участвует в праймериз, следят чиновники Смольного. Сотрудник комитета по образованию, который указан в электронных письмах как ответственный за подсчет проголосовавших, не стал комментировать «Эху» сложившуюся ситуацию. Между тем, глава петербургских единороссов Вячеслав Макаров рассказал накануне журналистам, что партия власти не принуждает никого голосовать на праймериз.

«Единая Россия не имеет к этому никакого отношения. Нам не нужен административный ресурс, тем более путь административного давления на бюджетников – на врачей, на учителей. Для нас это неприемлемо», – сказал Макаров.

Напомним, ранее петербургский муниципальный депутат Денис Луговский рассказал, что к нему обратились сотрудники одного из детских садов города. Они утверждают, что их заставили не только самим принять участие в праймериз, но и привлечь к голосованию родителей своих воспитанников.

Праймериз «Единой России» стартовали в начале этой недели. Это голосование должно определить, кто пойдет от партии власти на выборы в Госдуму и городское Законодательное собрание.