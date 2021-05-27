Сегодня объявила о самоликвидации организация «Открытая Россия»

Как сообщил «Эху» теперь уже ее бывший исполнительный директор Андрей Пивоваров, это решение принято в связи с необходимостью защиты сотрудников.

Движение «Открытая Россия»* с момента своего основания было целью пристального внимания следственных органов по разным делам.

Почти за семь лет своего существования движение «Открытая Россия» находилось под давлением властей почти постоянно. Появилось оно в 2014-ом. Его основатель Михаил Ходорковский говорил тогда в интервью газете «Ведомости», что это движение должно стать инфраструктурой на случай ухода Владимира Путина с поста президента. Предполагалось, что оно даст людям возможность быстро скоординироваться для решения общей задачи, например, организации предвыборной кампании.

Уже на следующий год в офисах «Открытой России» в Москве и Санкт-Петербурге прошли первые обыски. Они, как утверждало следствие, были связаны еще с делом «Юкоса». Позже их будут проводить неоднократно в разные годы, причем и в других связанных с Ходорковским организациях, например, в редакции интернет-издания «МБХ-Медиа» или у его сотрудников, вроде правозащитницы и журналистки Зои Световой.

В том же 2015-ом в России приняли закон о нежелательных организациях, и через два года прокуратура объявила таковыми зарегистрированные в Великобритании фонд Open Russia Civic Movement и организацию с прописанным латиницей названием Otkrytaya Rossia. Они, как неоднократно объявляли в сетевом движении, формально не связаны с действующей в России организацией. Тем не менее, именно по этой статье позже будут преследовать множество людей, так или иначе связанных с «Открытой Россией». К примеру, в отношении краснодарского юриста Юлии Федотовой заводили дело из-за публикации в интернете видео с логотипом движения. Челябинского активиста Дениса Ибрагимова оштрафовали за лекцию «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму», а в Краснодаре детского врача Яну Антонову по обвинениям в сотрудничестве с оппозиционным движением приговорили к обязательным работам.

Самое известное уголовное дело в отношении «Открытой России» завели в 2019-ом против ростовской активистки Анастасии Шевченко. За участие семинаре и дебатах она получила четыре года условно.

Помимо перечисленного, в минувшем марте полиция также разогнала форум муниципальных депутатов в Москве. В силовых органах утверждали, что мероприятие связано с «Открытой Россией». В свою очередь организаторы говорили, что съезд созвала организация «Объединённые демократы».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что в Кремле не сильно обеспокоены судьбой «Открытой России».

* — признана нежелательной организацией