Минюст добавил в список НКО, выполняющих функции иноагента, клон ФБК Алексея Навального

Министерство юстиции добавило в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента «Фонд по борьбе с коррупцией» — клон ФБК* Алексея Навального.

Эта организация появилась в списке 12 мая.

«Открытые медиа» со ссылкой на сервис «Контур.Фокус» пишут, что Александр Туровский зарегистрировал НКО в июле прошлого года — за неделю до того, как Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией, признанного российскими властями иноагентом.

* — российские власти считают иноагентом