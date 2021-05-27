Бастрыкин возложил на родителей ответственность за отсутствие охраны в школе в Казани, где были убиты девять человек

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возложил на родителей учащихся ответственность за отсутствие охраны в школе в Казани, где были убиты девять человек. По его словам, учебное заведение не охранялось, хотя договор об охране был, поскольку родители отказывались платить деньги.

Бастрыкин также заявил, что после массового убийства в колледже в Керчи не выполнена половина поручений, данных властью, призванных предотвратить аналогичные преступления.