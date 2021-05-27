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17:31, 27 мая 2021

Бастрыкин возложил на родителей ответственность за отсутствие охраны в школе в Казани, где были убиты девять человек

Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возложил на родителей учащихся ответственность за отсутствие охраны в школе в Казани, где были убиты девять человек. По его словам, учебное заведение не охранялось, хотя договор об охране был, поскольку родители отказывались платить деньги.
Бастрыкин также заявил, что после массового убийства в колледже в Керчи не выполнена половина поручений, данных властью, призванных предотвратить аналогичные преступления.


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