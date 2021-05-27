Gilead Sciences не смогла оспорить разрешение «Фармасинтезу» производить лекарство против коронавируса без одобрения

Верховный суд России отказал американской фармацевтической компании в удовлетворении иска к российскому правительству. Речь идет об аналоге ремдесивира — «Ремдеформе». В начале этого года правительство разрешило российской компании использовать патенты Gilead Sciences на препарат от COVID-19 для производства дженерика в течение 1 года для обеспечения населения России. За это американскому правообладателю должна была быть выплачена соразмерная компенсация.

Пока Gilead Sciences не получала возмещения, сообщил «Интерфаксу» представитель американской компании.



Президент межрегиональной общественной организации «Палата патентных поверенных», адвокат Александр Христофоров считает, что в законе должна быть норма, согласно которой при чрезвычайных обстоятельствах правительство имело возможность не вести переговоры с патентообладателем, а разрешить на ограниченный срок использовать изобретение с тем, чтобы потом была выплачена компенсация.

«Такая норма должны быть в законе: при чрезвычайных обстоятельствах правительство должно иметь возможность для ликвидации неожиданной эпидемии или другого стихийного бедствия, не вести переговоры с патентообладателем, не покупать лицензии, а разрешить на ограниченный срок использование изобретения с тем, чтобы потом была выплачена компенсация. Должны быть, конечно, определены более конкретные условия, в каких ситуациях это может быть. На сегодняшний в гражданском кодексе есть норма, которая отвечает только части этих требований. По существу, они никак не ограничивает право правительства разрешить использование любого изобретения при любых обстоятельствах «в национальных интересах», — сказал он.

По словам Христофорова, на рассмотрении Госдумы уже давно находится законопроект, который призван упорядочить эту процедуру. Адвокат считает это решение Верховного суда «пятном на российской патентной системе».

Отказ Верховного суда по иску компании Gilead Sciences, которая является владельцем патента на препарат от коронавируса, позволит российскому правительству в дальнейшем использовать механизм «принудительного лицензирования» в обход согласия патентообладателя. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания «Фармацевтический вестник» Полина Звездина.

«Принудительное лицензирование, которое произошло с препаратом «Ремдесивир», когда «Фармсинтез» смог его производить в обход согласия патентообладателя – это очень популярный механизм в очень многих странах мира. В статье, по которой «Фармсинтезу» дали эту возможность, было написано, что речь идет о национальной безопасности. Расширение этой статьи, и этот суд – свидетельство того, что наше правительство будет, скорей всего, чаще применять такой механизм, в том числе, для того чтобы снизить цену на лекарство.

Государство и, в частности, ФАС, который присутствовал на этом суде получили рычаг, с помощью которого они будут снижать цены на дорогостоящие препараты», — сказала она.

П.Звездина отметила, что «это не самый нецивилизованный инструмент, который применяется на нашем рынке». «У нас полно других разных законодательных лакун, которыми пользуются действительно недобросовестные производители», — заключила она.