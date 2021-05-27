Трансгендерного мужчину Назара Гулевича, который отбывал в России срок за мошенничество, депортировали в Белоруссию

Трансгендерного мужчину Назара Гулевича, который отбывал в России срок за мошенничество, сегодня депортировали на родину в Белоруссию. Это было сделано прямо в день освобождения втайне от его адвоката и супруги. Об этом, как сообщили интернет-изданию «Медуза»* в «Российской ЛГБТ-сети», он сам рассказал по телефону. По его словам, рано утром его вывезли из СИЗО-1 города Твери и в сопровождении конвоя доставили к границе. Все это время ему не позволяли пользоваться телефоном и связаться с защитой, а также не выпускали в туалет.

В конце апреля ФСИН признала нежелательным нахождение Гулевича на территории России в течение восьми лет, после чего было принято решение о его депортации.

* — российские власти считают иноагентом