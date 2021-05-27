Пензенский «Мемориал» объявил о закрытии

С заявлением о ликвидации в областной Минюст обратилась сама председательница общества в регионе, 73-летняя Татьяна Алфертьева. Пенсионерка рассказала изданию 7х7, что устала выплачивать из своей и без того небольшой пенсии бесконечные штрафы налоговой – та снова и снова выставляет счета на 1000 рублей за недоплаченные в течение последних 20 лет 12 копеек.

При этом вся финансовая деятельность местного «Мемориала», по словам Алфертьевой — это несколько грантов за 20 лет. Деньги шли на издание книг, проведение конкурсов среди школьников и научные исследования. В штате организации было всего три сотрудника, зарплату они не получали. Самые большие вознаграждения за всю историю пензенского «Мемориала» получили две бывшие сотрудницы местного ФСБ, имевшие допуск к секретным делам и в начале нулевых искавшие в архивах имена репрессированных.

Еще больше осложнилась работа местного «Мемориала» в 2015-м, когда Алфертьева полностью ослепла.

Алфертьева заверила, что «Мемориал» продолжит деятельность, но уже без статуса юридического лица и «надежды на гранты».

«Мемориал» основан в 1989-м правозащитником Львом Пономаревым и академиком Андреем Сахаровым, который стал первым председателем общества. Его отделения действуют в России, Казахстане, Германии, Италии, Франции и на Украине. Российский Минюст объявил «Мемориал» иностранным агентом.