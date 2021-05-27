Письмо о «минировании» лайнера Ryanair было отправлено уже после того, как самолёт развернулся в сторону Минска

Письмо о «минировании» лайнера Ryanair, с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, было отправлено уже после того, как самолёт развернулся в сторону Минска. Об этом говорится в заявлении швейцарской компании Proton, разработчика сервиса шифрованной электронной почты ProtonMail, с которой было отправлено сообщение. Отмечается, что компания не видела достоверных доказательств того, что утверждения Белоруссии соответствуют действительности. Proton обещает поддерживать европейские власти в их расследованиях после получения юридического запроса.

О том, что минский аэропорт получил отправленное при помощи Proton электронное письмо спустя 24 минуты после того, как диспетчеры проинформировали экипаж об угрозе взрыва, ранее говорилось в расследовании издания The Daily Beast и центра «Досье». Белорусские власти и минский аэропорт эти данные пока не комментировали.

