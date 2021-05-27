Участница песенного конкурса «Евровидение» от России Манижа подаст в суд на главреда женского издания Wonderzine из-за статьи о себе.

Претензии певицы вызвала колонка Юлии Таратуты под названием «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует». Главный шквал критики там обрушивается на Кремль и Первый канал, которые, по мнению Таратуты, используют певицу, чтобы выставить себя в более прогрессивном и толерантном, чем они есть на самом деле, свете.

Но досталось и самой Маниже – Таратута цитирует анонимный телеграм-канал «Инфобомба» о том, что своей победой в национальном отборе на конкурс Манижа якобы обязана связями своего дяди с администрацией президента. Именно это утверждение певица расценила как ущерб репутации, и из-за них готовит иск. А поклонникам, тем временем, обещает представить доказательства обратного.

Таратута назвала реакцию Манижи «претензиями по эмоциям, но не по сути» и обратила внимание, что информация в телеграм-канале была опубликована давно, но претензии у певицы вызвала не она, а лишь ее использование Вандерзином.

В интервью «Эху» Юлия Таратута сказала, что удивлена скоростью, с которой певица отреагировала на публикацию. Юлия Таратута добавила, что проинформировала юридическую службу журнала о претензиях певицы и будет следить за развитием событий.

«Евровидение» проходило с 18 по 22 мая в Роттердаме, Манижа выступала с песней Russian Woman – Русская женщина, вышла в финал и заняла там девятое место из 26.