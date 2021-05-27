Сразу несколько европейских компаний отменили рейсы в Москву из-за ограничения полётов над Белоруссией

Они связаны с тем, что местные власти экстренно посадили самолёт Ryanair.

Отменены уже два рейса, которые должны были прилететь в подмосковные аэропорты из Европы. Так, на 13:45 в Домодедово было запланировано приземление самолёта Austrian Airlines из Вены, а в 15:00 в Шереметьево ожидали борт Air France из Парижа.

Представители австрийской авиакомпании сказали агентству ТАСС, что рейс отменили, потому что Россия не дала на него разрешение. Москва не одобрила новый маршрут, и из-за этого перелёт пришлось отложить до завтра.

То же самое, сказали и в Air France, там добавили, что рейсы в российскую столицу запланированы на этой неделе также на пятницу и на субботу, и пока они сохраняются.

Перемены маршрутов связаны с тем, что авиакомпании отказались использовать воздушное пространство Белоруссии, потому что в Минске по требованию местных властей в сопровождении военного истребителя экстренно посадили самолёт Ryanair. Руководство ирландского перевозчика позже назвало этот инцидент угоном самолёта и пиратством, спонсируемым государством.

Бойкот на использование воздушного пространства Белоруссии позже объявил и ряд других авиакомпании, вроде немецкой Lufthansa, литовской AirBaltic и нидерландской KLM.

Также из-за новых ограничений «Аэрофлот» сегодня был вынужден отменить свой рейс из Москвы в Вильнюс. Ранее литовское правительство запретила аэропортам республики принимать самолёты, которые проходили через воздушное пространство Белоруссии.