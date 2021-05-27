Страны G7 осудили действия властей Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair

В их совместном заявлении говорится о беспрецедентных мерах, принятых для задержания журналиста Романа Протасевича. Главы внешнеполитических ведомств ведущих стран мира потребовали немедленно освободить всех политических заключенных в Белоруссии.
2021-05-27T16:02:39+03:00
2021-05-27T16:07:14+03:00
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16:02, 27 мая 2021
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