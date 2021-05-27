Организация «Открытая Россия» полностью прекращает свою деятельность

Как сообщил «Эху» ее бывший исполнительный директор Андрей Пивоваров, это связано с поправками в закон о нежелательных организациях, которые рассматривает Госдума. Решение принято, чтобы защитить сторонников от уголовного преследования. «Открытая Россия»* была основана Михаилом Ходорковским.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает, что политическое поле в России зачищается.

Напомним, в 2019 году «Открытая Россия» уже объявляла о своей ликвидации, после чего была учреждена другая структура с аналогичным названием, но она не получила регистрацию в Минюсте.

* — признана на территории России нежелательной организацией