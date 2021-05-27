Изменение климата привело к тому, что более 40% дорог и зданий в зоне многолетней мерзлоты в Арктике деформировано

Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, это все приводит к проблемам при строительстве. По некоторым подсчетам, деградация мерзлоты оказывается причиной более 20% отказов технических систем и 30% потерь добычи углеводородов.
2021-05-27T15:32:41+03:00
2021-05-27T15:40:53+03:00
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15:32, 27 мая 2021
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