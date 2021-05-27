В центре имени Гамалеи утверждают, что полностью от коронавируса привито около 10% граждан

Руководитель одной из лабораторий Владимир Гущин сказал, что динамика в России довольно низкая по сравнению с другими странами. Лидерами по вакцинации он назвал Израиль, Великобританию и США.
2021-05-27T15:32:21+03:00
2021-05-27T15:39:33+03:00
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15:32, 27 мая 2021
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