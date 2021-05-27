Хинштейн: Депутаты Госдумы планируют обсудить с Роскомнадзором ограничение работы порносайтов в России

Депутаты Госдумы планируют обсудить с Роскомнадзором ограничение работы порносайтов в России, — сообщил глава комитета по информационной политике, «единоросс» Александр Хинштейн. Так он ответил на вопрос ТАСС о том, подпадают ли крупнейшие порносайты под законопроект о необходимости для IT-гигантов открывать свои представительства в России.