Хинштейн: Депутаты Госдумы планируют обсудить с Роскомнадзором ограничение работы порносайтов в России

Депутаты Госдумы планируют обсудить с Роскомнадзором ограничение работы порносайтов в России, — сообщил глава комитета по информационной политике, «единоросс» Александр Хинштейн. Так он ответил на вопрос ТАСС о том, подпадают ли крупнейшие порносайты под законопроект о необходимости для IT-гигантов открывать свои представительства в России.
2021-05-27T15:32:02+03:00
2021-05-27T15:39:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2844864-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3463396.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 27 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…