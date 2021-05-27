«Коммерсантъ»: В Нижнем Новгороде учителя призывают родителей голосовать на праймериз «Единой России»

В родительские чаты в различных мессенджерах приходят сообщения от педагогов, в которых они присылают пошаговые инструкции как это делать. Похожие сообщения приходят и из других регионов.
2021-05-27T15:31:24+03:00
2021-05-27T15:40:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 27 мая 2021
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